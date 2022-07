Incidente in via da Vinci, tre persone in ospedale

Tre persone tra cui una mamma e una bambina di circa 3 anni sono state trasportate in codice giallo all'ospedale in seguito ad un incidente tra due auto. Sul posto Svs e polizia municipale

Tre persone, tra cui una mamma e una bambina di circa 3 anni, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale in seguito ad un incidente avvenuto in via da Vinci tra due auto intorno alle 10,30 del 8 luglio. Sul posto la Svs e la polizia municipale per i rilievi del caso.

Condividi: