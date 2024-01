Incidente in via degli Avvalorati, denunciato

Uno scooterista è stato denunciato per ricettazione dalla polizia municipale dopo essere rimasto coinvolto nella serata del 23 gennaio in un incidente in via degli Avvalorati. A seguito di accertamenti il motorino sul quale era a bordo l’uomo, di origine straniera, è risultato rubato. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’auto in sosta.

