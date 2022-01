Incidente in via degli Etruschi, l’automobilista non si ferma

La polizia municipale intervenuta sul sinistro ha raccolto le testimonianze. Sono in corso le indagini per risalire al conducente della vettura

Incidente in via degli Etruschi, zona Coteto, tra uno scooter e un’auto nel pomeriggio del 17 gennaio. La polizia municipale intervenuta sul sinistro ha raccolto le testimonianze. Sono in corso le indagini per risalire al conducente della vettura che non si è fermato. L’ipotesi è di omissione di soccorso. Il conducente, un giovane, a bordo dello scooter è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza della Svs.