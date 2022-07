Incidente in via del Littorale, minorenne in ospedale

Incidente in via del Littorale, intorno alle 22,10 del 2 luglio, dove una ragazza di 16 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Livorno dopo uno scontro fra una moto e un’auto. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Livorno con medico a bordo.

