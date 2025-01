Incidente in via della Cinta Esterna

Incidente in via della Cinta Esterna nel pomeriggio di oggi. Coinvolti uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio i due a bordo del motorino, sui cinquant’anni, trasportati al pronto soccorso in codice giallo da una ambulanza della Svs e della Misericordia di Montenero.

