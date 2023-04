Incidente in via delle Sorgenti: 5 feriti

In tutto 5 feriti per fortuna non gravi trasportati all'ospedale di Livorno per accertamenti. Tre auto si sono scontrate in un tamponamento. La vettura al centro è rimasta in bilico sul fossato

Incidente in via delle Sorgenti, all’altezza di Nugola. Intorno alle 12.30 in direzione Livorno tre auto si sono scontrate in un tamponamento. La vettura al centro è rimasta in bilico sul fossato. Sul posto la Pubblica Assistenza di Collesalvetti con medico, la Misericordia di Gabbro e la Croce Rossa di Livorno. In tutto 5 feriti per fortuna non gravi trasportati all’ospedale di Livorno per accertamenti. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica.

