Incidente in via di Montenero

Foto vigili fuoco

Un'auto è finita fuori strada andando contro un albero. Sul posto vigili del fuoco e 118

Intervento dei vigili del fuoco poco prima di mezzanotte in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via di Montenero dove un’auto è finita fuori strada andando contro un albero. I tre a bordo sono stati soccorsi e affidati al personale sanitario del 118. Il personale dei vigili del fuoco ha poi provveduto a mettere in sicurezza lo scenario.

Condividi:

Riproduzione riservata ©