Incidente in via Filzi, danneggiate alcune auto in sosta

Un autobus è finito contro un’auto in sosta. Nella successiva carambola sono rimaste coinvolte altre 4 vetture in sosta per un totale di 5. Il conducente è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Non risulterebbero altri feriti. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia municipale e i tecnici di Autolinee Toscane

Intervento in corso dei vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale e ai tecnici di Autolinee Toscane, a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio in via Fabio Filzi dove un autobus per cause da accertare è finito contro un’auto in sosta. Nella successiva carambola sono rimaste coinvolte altre 4 vetture in sosta per un totale di 5. Il conducente è stato trasferito in ospedale per accertamenti dai volontari della Svs presenti sul posto. Non risultano altre persone coinvolte.

