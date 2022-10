Incidente in via Garibaldi, soccorsi pedone e passeggero di un autobus

L'autobus in via Garibaldi

Incidente in via Garibaldi all’altezza di piazza Garibaldi. E’ accaduto intorno alle 8 del 27 ottobre. Coinvolti un autobus e un pedone. Da Autolinee Toscane, che ringraziamo per la collaborazione, fanno sapere che l’urto tra il pedone e il mezzo si è verificato per fortuna lateralmente quando il conducente ha evitato una signora che stava attraversando la strada. Nella manovra un passeggero, che in quel momento era in piedi in prossimità di una fermata, è rimasto lievemente contuso. Il pedone, cosciente, ha riportato un trauma cranico. Sul posto Croce Rossa e medicalizzata della Misericordia di Livorno. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.

