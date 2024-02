Incidente in via Lunardi: due 16enni in ospedale. Una è grave

Incidente nel pomeriggio di sabato 10 febbraio intorno alle 15,30 quando un’auto si è scontrata con un motorino. A bordo dello scooter due ragazze di 16 anni che sono state soccorse dai volontari della Svs intervenuti con un’ambulanza da via San Giovanni con medico a bordo. Senza particolari conseguenze la persona alla guida dell’automobile. Grave una delle due adolescenti trasportata in codice rosso, in shock room, all’ospedale di Livorno. L’altra, che viaggiava con lei in scooter, è arrivata al pronto soccorso invece in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro per il quale sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

