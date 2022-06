Incidente in via Pannocchia, giovane all’ospedale

La ragazza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Sul posto i motociclisti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Incidente in via Pannocchia, all’altezza della scuola Maria Ausiliatrice, dove intorno alle 15,30 del 9 giugno una ragazza a piedi è stata investita da un’auto. La Misericordia di Livorno con medico a bordo ha trasportato la minorenne in codice rosso all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i motociclisti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

