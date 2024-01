Incidente in via San Giovanni

Una donna alla guida dello scooter è stata trasportata al pronto soccorso dalla Svs in codice giallo

Incidente in via San Giovanni. Nel sinistro, avvenuto nel pomeriggio di oggi, sono rimasti coinvolti due mezzi: un’auto e uno scooter. Una donna di circa 50 anni alla guida dello scooter è stata trasportata al pronto soccorso dalla Svs in codice giallo.

