Incidente in viale Boccaccio

All'altezza del cimitero un'auto che stava viaggiando in direzione Levante è finita in viale Boccaccio direzione mare per cause da accertare. Sul posto Svs, Misericordia, Montenero e polizia municipale. Tre feriti

Nel pomeriggio di oggi un’ambulanza della Svs di Ardenza, due della Misericordia di Livorno e una di Montenero sono intervenute in viale Boccaccio, all’altezza del cimitero, dove un’auto che stava viaggiando in direzione Levante è finita in viale Boccaccio direzione mare per cause da accertare. Sul posto la polizia municipale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Tre feriti.

