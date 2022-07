Incidente in viale Italia, giovane in ospedale

Un ragazzo di 20 anni, in sella ad una moto, è stato trasportato all'ospedale in codice giallo dalla Svs di Ardenza. Sul posto Svs di Ardenza e Misericordia di Livorno con medico a bordo

Incidente in viale Italia, tra la Baracchina Rossa e i bagni Onde del Tirreno intorno alle 11,30 del 10 luglio. Un ragazzo di 20 anni, in sella ad una moto, è caduto e cadendo ha riportato dolori agli arti e trauma addominale. Sul posto la Svs di Ardenza per i primissimi soccorsi, subito dopo è arrivata l’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Livorno. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale dalla Svs di Ardenza.

