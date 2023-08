Incidente in viale Italia tra due auto

Per fortuna niente di preoccupante per gli occupanti di entrambe le vetture. Sul posto la Svs - i primi a intervenire sono stati i volontari in scooter in pattugliamento sul lungomare nell'ambito di Estate Sicura poi raggiunti da una ambulanza della Svs partita dalla sede distaccata di Ardenza - e la polizia municipale

Incidente tra due auto in viale Italia, all’altezza della Rotonda D’Ardenza, nel pomeriggio del 12 agosto. Sul posto la Svs – i primi a intervenire sono stati i volontari in scooter in pattugliamento sul lungomare nell’ambito di Estate Sicura poi raggiunti da una ambulanza della Svs partita dalla sede distaccata di Ardenza – e la polizia municipale. Per fortuna niente di preoccupante per gli occupanti di entrambe le vetture: una persona è stata trasportata all’ospedale per accertamenti in seguito ad un “colpo di frusta”.

Condividi: