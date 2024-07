Incidente in viale Italia

Alcuni passanti hanno aiutato i soccorsi proteggendo con un ombrellone sanitari del 118 e motociclista

Incidente in viale Italia tra via dei Funaioli e l’ingresso del controviale Italia. Coinvolti due mezzi: un’auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente della moto. Alcuni passanti hanno aiutato i soccorsi proteggendo con un ombrellone sanitari del 118 e motociclista che, cosciente ma dolorante, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

