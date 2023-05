Incidente in viale Mameli, auto finisce ribaltata su di un fianco

Sul posto tre ambulanze per altrettanti feriti che sono stati trasportati in ospedale dalla Misericordia di via Verdi, intervenuta con il medico, e da due ambulanze ordinarie della Svs sopraggiunte da via San Giovanni

Incidente nel pomeriggio di lunedì 22 maggio, Santa Giulia, intorno alle 15,15 in viale Mameli all’incrocio con via Bonamici. Due auto coinvolte nel sinistro stradale per il quale la polizia municipale sta procedendo a ricostruire la dinamica esatta dello schianto. Sul posto anche tre ambulanze per altrettanti feriti che sono stati trasportati in ospedale dalla Misericordia di via Verdi, intervenuta con il medico, e due ambulanze ordinarie della Svs sopraggiunte da via San Giovanni.

Sul luogo dove si è registrato l’incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e una pattuglia della guardia di finanza che era in transito sulla strada.

