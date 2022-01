Incidente in viale Nievo: in ospedale mamma e figlia di 4 anni

Incidente intorno alle 18 di giovedì 27 gennaio verificatosi in viale Ippolito Nievo. Per motivi ancora da chiarire due auto si sono scontrate fra loro e una di queste è finita contro le auto in sosta ai bordi della carreggiata.

Un incidente pauroso che ha visto coinvolta una giovane mamma di 29 e una bambina di 4 anni trasportate d’urgenza entrambe al pronto soccorso, in codice giallo, da un’ambulanza della Misericordia intervenuta con medico a bordo dalla centrale di via Verdi.

Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e gli agenti della polizia municipale i quali sono stati chiamati a veicolare il traffico e a far luce sulla dinamica del sinistro stradale.