Incidente in viale Petrarca: tre feriti

Scontro violento fra due scooter in viale Petrarca all'altezza della Banca San Paolo nella mattina di sabato 15 luglio intorno a mezzogiorno

Scontro violento fra due scooter in viale Petrarca all’altezza della Banca San Paolo nella mattina di sabato 15 luglio intorno a mezzogiorno. Uno dei tre feriti soccorsi ha riportato la frattura esposta di tibia e perone. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di via Verdi con medico a bordo e due ambulanze ordinarie di Svs da via San Giovanni e della Croce Rossa.

Condividi: