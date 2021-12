Incidente in viale Risorgimento, in tre all’ospedale

Sul posto quattro ambulanze (due Svs, una Misericordia di Livorno e una della Croce Rossa), una squadra dei vigili del fuoco e polizia municipale

Mediagallery

Incidente in viale Risorgimento intorno alle 9,30 del 16 dicembre. Sul posto quattro ambulanze (due Svs, una Misericordia di Livorno e una della Croce Rossa) e una squadra dei vigili del fuoco. Coinvolti un’auto e una moto. Sul posto anche la municipale per ricostruire la dinamica e regolare la viabilità. Illeso ma sotto shock l’automobilista trasportato all’ospedale. Feriti e trasportati al pronto soccorso il conducente della moto e il passeggero. Strada bloccata all’altezza di via Badaloni e via Baroni.