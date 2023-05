Incidente mortale a Fortullino

Una persona è deceduta in seguito ad un incidente. Un altro ferito è stato trasferito al pronto soccorso di Livorno. L'incidente è avvenuto intorno alle 14,30 di lunedì 1° maggio

Incidente mortale sulla strada che porta a Chioma all’altezza di Fortullino. Sul posto sono intervenute tre ambulanze di cui una della Misericordia di Montenero, una della Misericordia di Antignano e una della Pubblica Assistenza di Rosignano. Una persona di 85 anni, alla guida di una delle due autovetture, è deceduta. Da una prima ricostruzione effettuata non si esclude che l’anziano abbia potuto avere un malore fatale ed in seguito si sia andato a scontrare contro l’auto che veniva in senso opposto dove alla guida vi era un uomo di 72 anni che è rimasto ferito a causa dello schianto tra le due auto.

Il 72enne è stato preso in cura dai volontari ed è stato trasferito al pronto soccorso di Livorno. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 di lunedì 1° maggio.

