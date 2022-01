Incidente mortale: auto contro lo spartitraffico

L'uomo, classe 1954, è morto sul colpo. Adesso starà agli esami autoptici stabilire con certezza le cause del decesso ma non si esclude che possa essere causato da un malore fatale

Forse un malore gli ha fatto perdere il controllo della sua auto finendo così accidentalmente contro lo spartitraffico all’incrocio tra viale Alfieri, via Gramsci e piazza Damiano Chiesa. All’interno dell’abitacolo l’uomo è risultato privo di vita. E’ accaduto intorno alle 7,40 di venerdì 7 gennaio. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia municipale che, sincerandosi del decesso, hanno subito effettuato i rilievi del sinistro, messo in sicurezza la zona e applicato tutte le procedure necessarie in questi casi contattando la famiglia della vittima e apponendo alcuni teli verdi sui vetri dell’auto.

Sul posto è intervenuta anche la Svs per la rimozione della salma.