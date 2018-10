Muore a 41 anni alla guida di uno scooter sul cavalcavia. Grave il passeggero 33enne

Da una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dalla polizia municipale, si dovrebbe trattare di un tamponamento fatale avvenuto sul ponte della stazione

Incidente mortale sul cavalcavia che sovrasta le ex Terme del Corallo. Lo scontro fatale, che dai primi accertamenti della polizia municipale sembra trattarsi di un tamponamento, si è verificato intorno alle 17.30 di giovedì 11 ottobre sulla corsia che dal Picchianti porta alla stazione ferroviaria, e ha visto coinvolte due auto e uno scooter con due uomini a bordo. Alla guida del mezzo a due ruote Mauro Sanna, 41 anni, residente a Lari. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare nonostante le repentine cure mediche ed è morto qualche minuto dopo sull’asfalto (il nome della vittima è stato inserito da questa redazione all’interno dell’articolo alle 21.30 di giovedì 11 ottobre, soltanto dopo aver avuto la certezza che i familiari fossero stati informati della tragica notizia).

L’altro, un 33enne residente a Collesalvetti, è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso di Livorno dove è stata attivata la shock room. Sul posto si sono portate due ambulanze della Svs, una della Misericordia di via Verdi e una pattuglia della polizia municipale. Il ponte è stato chiuso per circa tre ore, il tempo necessario di consentire le operazioni di soccorso e di effettuare i rilievi di rito del sinistro stradale da parte dei vigili urbani ai quali spetterà far luce sulla precisa dinamica.

La viabilità è tornata alla normalità, dunque, intorno alle 21 in seguito al passaggio dei mezzi Aamps che hanno pulito e quindi messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall’incidente.