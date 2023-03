Incidente mortale in via Jacoponi

L'ambulanza della Svs in via Jacoponi

Tragedia sulla strada tra Calambrone e via da Vinci. Sul posto un'ambulanza della Svs e la polizia municipale

Tragedia in via Jacoponi, tra Calambrone e via da Vinci, dove nel pomeriggio si è verificato un incidente mortale. Sul posto un’ambulanza della Svs e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il medico e i volontari della Svs hanno provato a rianimare la vittima, uno scooterista, ma purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani. La strada è stata chiusa al traffico.

