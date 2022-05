Incidente mortale nella notte in Fi-Pi-Li. Nello scontro anche 4 feriti in codice rosso

Tragedia nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio sulla Fi-Pi-Li all'altezza di Vicarello intorno alle 3,45. Una delle due auto stava viaggiando contromano causando così un frontale

Tragedia nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio sulla Fi-Pi-Li all’altezza di Vicarello intorno alle 3,45 in direzione Firenze. Due auto si sono scontrate fatalmente, per motivi ancora da appurare, e un giovane nato nel 1986 non ce l’ha fatta ed è deceduto nello schianto. Una delle due macchine, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale e dai soccorritori intervenuti, stava viaggiando contromano.

Nell’altra auto rimasta coinvolta altri 4 ragazzi giovanissimi (di età compresa tra i 23 e i 26 anni) trasportati in gravi condizioni, in codice rosso, al pronto soccorso. Due sono stati accompagnati all’ospedale di Cisanello e altri due all’ospedale di Livorno. Sul posto sono sono intervenute due ambulanze della Svs da via San Giovanni di cui una con medico a bordo, una dalla sede distaccata di Ardenza e un’altra ambulanza, anch’essa fornita di dottore del 118, della Misericordia di via Verdi. Sul luogo del sinistro stradale anche i vigili del fuoco, sopraggiunti da via Campania, che hanno liberato due feriti rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto.