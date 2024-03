Incidente nella notte a Stagno: 4 feriti, uno è grave

Quattro i feriti totali registrati nello scontro, uno di questi è risultato più grave con numerose fratture e contusioni diffuse su tutto il corpo

Incidente nella notte a Stagno all’altezza dello svincolo per l’autostrada. Coinvolte due auto che si sono scontrate in maniera quasi frontale. Quattro i feriti totali registrati nello scontro, uno di questi è risultato più grave con numerose fratture e contusioni diffuse su tutto il corpo. Sul posto si sono precipitati i volontari della Svs da via San Giovanni con un’ambulanza fornita di medico a bordo, quelli della Croce Rossa e della Misericordia da via Verdi. Il ferito più grave è stato trattato con il Ked, il dispositivo di estricazione di primo soccorso e trasportato in shock room al pronto soccorso. Per gli altri tre pazienti si tratta, per fortuna, solamente di lievi ferite.

Condividi:

Riproduzione riservata ©