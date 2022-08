Incidente nella notte fra due motocicli: due minorenni in ospedale

Sul posto sono intervenute due ambulanze ordinarie e una con medico a bordo. Due i feriti: si tratta di due ragazze minorenni di 16 anni. Entrambe avevano il casco indossato ma volato via nell'urto

Incidente nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto in viale del Tirreno, in località Calambrone, all’altezza del Camping Mare e Sole. Poco dopo la mezzanotte si è registrato un sinistro stradale fra due motocicli. Sul posto sono intervenute due ambulanze ordinarie e una con medico a bordo. Due i feriti: si tratta di due ragazze minorenni di 16 anni. Entrambe avevano il casco indossato ma volato via nell’urto.

Le giovani sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Livorno.

Condividi: