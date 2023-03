Incidente nella notte: giovane investito da un treno

Drammatico incidente avvenuto alle 2,45 in via Federigo Enriques. Un giovane, classe 1991, è stato salvato dai soccorritori in seguito ad uno scontro avvenuto con un treno in corsa. Il 32enne ha perso entrambe le gambe

Drammatico incidente nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 marzo. Intorno alle 2,45 un’ambulanza della Svs è stata chiamata ad intervenire con la sua squadra da via San Giovanni accompagnata dal medico del 118 in fondo a via Federigo Enriques dove scorrono i binari della ferrovia. Qui un giovane classe 1991 è stato investito da un treno in corsa. Immediati i soccorsi dei sanitari coadiuvati da una squadra dei vigili del fuoco sopraggiunta da via Campania e dal distaccamento di Collesalvetti. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Sconosciuta la dinamica esatta e soprattutto il motivo per cui il giovane si trovasse sui binari a quell’ora della notte. Il ragazzo è stato salvato grazie ai repentini interventi dei soccorritori. Purtroppo però il 32enne, nell’incidente, ha perso entrambe le gambe.

Condividi: