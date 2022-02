Incidente nella notte in autostrada: famiglia trasportata in ospedale

Un'auto, con a bordo una famiglia composta da tre persone e un cane, è finita violentemente contro un guardrail mentre stava viaggiando verso casa

di Giacomo Niccolini

Mediagallery Sul posto si sono portate tre ambulanze di cui una della Svs con medico a bordo, una della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e un'altra della Pubblica Assistenza di Stagno

Incidente nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio. Il sinistro stradale è avvenuto in autostrada, direzione Rosignano, all’altezza di Savolano. Un’auto, con a bordo una famiglia composta da tre persone e un cane, è finita violentemente contro un guardrail mentre stava viaggiando verso casa.

Il tutto è accaduto probabilmente per un colpo di sonno del guidatore. Sul posto si sono portate tre ambulanze di cui una della Svs con medico a bordo, una della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e un’altra della Pubblica Assistenza di Stagno. All’arrivo i due uomini erano già fuori dal mezzo mentre la donna è stata estratta dai volontari intervenuti.

I feriti sono rimasti tutti coscienti e sono stati trasportati all’ospedale di Livorno in codice giallo per i politraumi riportati nello scontro.