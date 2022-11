Incidente nella notte in Variante, due auto ribaltate

Nelle foto le due auto ribaltate e i soccorritori

L'incidente è avvenuto tra Livorno Centro e Porta a Terra, direzione sud. Sul posto Svs con medico, Misericordia di Montenero, vigili del fuoco e polizia stradale

Incidente in Variante nella notte tra il 4 e 5 novembre. Tra Livorno Centro e Porta a Terra, direzione Montenero, intorno alle 3,30 due auto si sono ribaltate dopo un contatto. Gli automobilisti per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. All’arrivo dei soccorritori uno dei due conducenti era fuori dall’abitacolo e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. L’altro conducente è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo da un’ambulanza della Svs intervenuta sul posto insieme a Misericordia di Montenero, vigili del fuoco e polizia stradale.

