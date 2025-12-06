Incidente nella notte in via degli Avvalorati
Le tre auto parcheggiate coinvolte nell'incidente di stanotte e il biglietto lasciato dai poliziotti
È accaduto stanotte, intorno alle 3. Sta procedendo la polizia
Stanotte, intorno alle 3, la polizia è intervenuta in via degli Avvalorati in seguito alla segnalazione di un incidente stradale. Una volante, giunta sul posto, ha constatato che un’auto aveva urtato tre vetture in sosta. Alla guida è stata identificata una donna trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza. L’auto coinvolta è stata rimossa con il carroattrezzi. In ospedale, la conducente ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare un eventuale stato di alterazione. Sul sinistro sta procedendo la polizia.
