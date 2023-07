Incidente nella notte in via della Torretta

Da via della Torretta verso Orciano stava transitando la Misericordia di Orciano che ha atteso sul posto l'arrivo dell'ambulanza della Svs con medico a bordo

Incidente nella notte tra il 29 e 30 luglio in via della Torretta, lungo l’Emilia, dove un’automobilista ha tamponato un’auto in sosta evitando una vettura che stava sopraggiungendo. Fortunatamente la conducente e il figlio a bordo non sono gravi. Da via della Torretta verso Orciano stava transitando la Misericordia di Orciano che ha atteso sul posto l’arrivo dell’ambulanza della Svs con medico a bordo.

Condividi: