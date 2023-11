Incidente nella notte in via Mondolfi

Il luogo dell'incidente

Incidente in via Mondolfi intorno alle 5 del 1 novembre. Coinvolti due mezzi: un’auto e uno scooter. A bordo del motorino un ragazzo e una ragazza di circa 20 anni trasportati in codice rosso all’ospedale, dove è stata allertata la shock room, da una ambulanza della Misericordia di Antignano e una con medico a bordo della Misericordia di Livorno. Sul posto, inoltre, la polizia stradale in ausilio alla polizia che ha effettuato i rilievi.

