Incidente nella notte in via Montebello

Sul posto una pattuglia dei carabinieri, 118 e gli operatori Aamps per rimuovere i detriti dalla strada

In via Montebello nella notte tra l’8 e il 9 aprile un’auto è rimasta molto danneggiata in seguito ad un incidente. Gli operatori Aamps sono intervenuti per rimuovere i detriti dalla strada. Sul posto 118 e una pattuglia dei carabinieri: sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

