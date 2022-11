Incidente nella notte: sbanda e perde il controllo dell’auto

Incidente nella notte intorno alle una di giovedì 24 novembre quando una giovane donna ha perso il controllo della propria autovettura uscendo fuori strada e finendo nel fosso che costeggia la carreggiata in via Don Aldo Mei all’altezza del piccolo cimitero di Santa Giulia. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs da via San Giovanni con un’ambulanza fornita di medico del 118 che ha viaggiato a bordo del mezzo di soccorso per prestare ausilio alla guidatrice rimasta per fortuna praticamente illesa. Soltanto un brutto spavento e poco altro. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Livorno che hanno messo in sicurezza la zona e hanno riportato sul manto stradale.

