Incidente nella notte sul ponte di Stagno

Due giovani ragazze di circa 20 anni, intorno alle 1,30 nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile, sono state soccorse dai volontari della Svs intervenuti con due mezzi, uno dalla sede distaccata di Ardenza e uno dalla sede di via San Giovanni sopraggiunto con medico del 118 a bordo. Il sinistro stradale è avvenuto sul ponte di Stagno che collega la frazione di Collesalvetti con Pisa, poco prima dell’incrocio con l’Arnaccio.

La conducente, che stava viaggiando con l’amica a bordo in direzione Pisa, ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora da indagare. Non vi sono altri mezzi coinvolti. La macchina si è andata a schiantare contro il guardrail: molti i danni riportati dal veicolo come si può vedere dalla foto in pagina scattata sul posto. Per fortuna le due ragazze sono uscite dal mezzo praticamente illese ma sono state comunque caricate a bordo dei mezzi di soccorso per una visita di controllo al pronto soccorso.

