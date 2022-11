Incidente nella notte sul Romito, sei feriti

Sul posto vigili del fuoco e quattro ambulanze, sei i feriti soccorsi di cui due curati sul posto e quattro trasportati al pronto soccorso

Incidente sul Romito nella notte tra sabato 19 e domenica 20 intorno alle 4,30. Sul posto vigili del fuoco e quattro ambulanze: due della Svs senza medico, una senza medico della pubblica assistenza di Rosignano e una della Misericordia Livorno con medico. Sei i feriti soccorsi, di cui due curati sul posto e quattro trasportati al pronto soccorso. I più gravi sono arrivati in pronto soccorso in codice rosso. Traffico bloccato per le operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata.

