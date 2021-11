Incidente nella notte, un giovane al pronto soccorso in codice rosso

Lo scontro tra i due mezzi si è verificato in viale Alfieri all'incrocio con viale Carducci. Sul posto due ambulanze della Svs e carabinieri

Incidente nella notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre tra auto e scooter. Lo scontro tra i due mezzi si è verificato intorno alle 2,30. Sul posto si sono portate due ambulanze della Svs da via San Giovanni, di cui una con medico a bordo, per soccorrere due feriti rimasti a terra e sbalzati dalla sella dello scooter sull’asfalto dopo l’impatto con la macchina. Illeso il conducente del mezzo a quattro ruote.

Ancora da capire la dinamica del sinistro, avvenuto in viale Alfieri all’incrocio con viale Carducci, sulla quale indagano i carabinieri giunti sul luogo del sinistro. I volontari della Pubblica Assistenza hanno dunque curato sul posto una giovane ragazza che però, viste le buone condizioni di salute, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Più grave il quadro clinico, invece, del ragazzo che era con lei in motorino. Per lui si parla di un politrauma e di probabili fratture agli arti inferiori. Per questo motivo è stato accompagnato d’urgenza in pronto soccorso, in codice rosso, dove ad attenderlo vi era lo staff medico-sanitario di turno che si è preso cura di lui.