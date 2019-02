Incidente sul lavoro: operaio in ospedale

Per l'uomo, soccorso dalla Svs, si parla di una caduta da un'altezza di circa 5 metri

Incidente sul lavoro, venerdì 15 febbraio, per un operaio di origine spagnola. Per l’uomo, soccorso dalla Svs, si parla di una caduta da un’altezza di circa 5 metri. Cadendo ha riportato diversi traumi e fratture esposte all’arto superiore. L’ambulanza partita da via San Giovanni ha trasportato il lavoratore all’ospedale in codice rosso.