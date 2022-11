Incidente sul Romito: auto ribaltata

Incidente sul Romito all’altezza di Castel Boccale. Per motivi ancora da chiarire e per i quali la polizia municipale è stata chiamata a far luce chiarendo così la dinamica, un’auto si è ribaltata finendo in mezzo alla carreggiata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs con medico a bordo partita da via San Giovanni intorno alle 18,45 di venerdì 25 novembre per raggiungere il luogo dell’incidente e prestare soccorso alle persone rimaste ferite. In ausilio è intervenuta anche un’ambulanza della Svs dalla vicina sede di Ardenza. Sul luogo del sinistro sono stati chiamati anche i vigili del fuoco. Traffico a rilento per il tempo necessario a rimettere in sicurezza la strada.

