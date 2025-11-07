Incidente sul Romito, feriti lievi
Incidente sul Romito fra due mezzi. Quattro feriti lievi trasportati al pronto soccorso dalle ambulanze della Misericordia Livorno Sud per gli accertamenti del caso.
Riproduzione riservata ©
