Incidente sul Romito, non ce l’ha fatta la donna in moto
Il luogo dell'incidente
L'incidente è avvenuto nei pressi della Cala del Leone
Incidente sul Romito nei pressi della Cala del Leone. Due persone a bordo di una moto sono state trasportate al pronto soccorso. Più critiche erano apparse le condizioni della donna classe 1975 che, purtroppo, non ce l’ha fatta nonostante tutte le manovre rianimatorie dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’automedica, la polizia locale, Anas e i vigili del fuoco per i rilievi, la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro. La strada è stata riaperta alla circolazione intorno alle 15. Restano serie le condizioni dell’uomo.
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