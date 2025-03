Incidente sul Romito, non ce l’ha fatta l’automobilista trasportato in ospedale

Non ce l’ha fatta il conducente di 23 anni trasportato all’ospedale in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto intorno alle 8.30 sul Romito, all’altezza del Boccale, in cui sono rimasti coinvolti due mezzi: l’auto guidata dal giovane e un furgone. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e il 118 con automedica, Misericordia di Montenero e Misericordia di Antignano. I volontari della Protezione Civile della Misericordia di Antignano, impegnati nella perlustrazione del Romito per il maltempo, si sono trovati l’incidente praticamente davanti e hanno attivato immediatamente i soccorsi iniziando nel contempo la rianimazione del 23enne le cui condizioni sono apparse subito gravi. Il luogo dell’incidente è stato circoscritto per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

