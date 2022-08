Incidente sul Romito tra due auto, liberata una persona

Nelle foto le due auto incidentate e la coda di auto in direzione sud poco dopo lo svincolo della Variante

Incidente tra il ponte di Calafuria e Le Vaschette. Sul posto vigili del fuoco, che hanno liberato una persona rimasta incastrata nell'abitacolo, 118 e polizia municipale che ha diretto il traffico. Lunga coda da via del Littorale

Incidente sul Romito tra il ponte di Calafuria e Le Vaschette. E’ accaduto intorno alle 16 del 9 agosto. La strada in direzione sud è rimasta praticamente bloccata da via del Littorale-via Pigafetta a causa della lunga coda. Coinvolte due auto in un frontale. Sul posto vigili del fuoco, che hanno liberato una persona rimasta incastrata nell’abitacolo, 118 e polizia municipale che ha diretto il traffico in maniera alternata fino a che non è stata fatta ripartire la regolare viabilità.

