Incidente tra auto e moto a Quercianella

Iniziano le temperature estive e anche il Romito torna ad essere una strada a cui fare attenzione. Nel primo pomeriggio di domenica 15 maggio si è verificato un incidente tra un'auto e una moto all'altezza della curva per Quercianella

Mediagallery

Iniziano le temperature estive e anche il Romito torna ad essere una strada a cui fare attenzione. Nel primo pomeriggio di domenica 15 maggio si è verificato un incidente tra un’auto e una moto all’altezza della curva per Quercianella. Sul posto per soccorrere i feriti si sono precipitate due ambulanze: una della Misericordia di Montenero e una con medico a bordo della Misericordia di Livorno. Traffico in tilt per alcuni minuti, il tempo necessario per le operazioni di soccorso e per effettuare il rilievo del sinistro stradale da parte della polizia municipale accorsa sul posto.

Per fortuna non sarebbero gravi le condizioni dei feriti.