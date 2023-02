Incidente tra due auto in via delle Cateratte

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per veicolare il traffico completamente paralizzato a causa delle due auto che hanno impegnato in toto la carreggiata. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due guidatori dall'abitacolo

Incidente tra due auto in via delle Cateratte intorno alle 8,15 di venerdì 3 febbraio. Due auto, un’Audi A4 e un’Alfa Romeo si sono scontrate, per motivi ancora in fase di accertamento, all’altezza delle due ciminiere dismesse nella strada parallela allo “stradone” a più corsie.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per veicolare il traffico completamente paralizzato a causa delle due auto che hanno impegnato in toto la carreggiata e per effettuare i rilievi del sinistro stradale. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due guidatori dall’abitacolo consegnandolo nelle mani dei volontari soccorritori inviati sul posto dalla centrale operativa del 112.

Le auto sono state poi rimosse dal carroattrezzi. Illeso il conducente dell’Audi, trasportato in ospedale per accertamenti l’altro guidatore.

Condividi: