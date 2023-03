Incidente tra due scooter in viale Cassa di Risparmio

Sul posto Misericordia di Montenero e Svs. Gli scooteristi sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso

Incidente tra due scooter in viale Cassa di Risparmio, all’altezza dell’incrocio con via Calzabigi. E’ accaduto intorno alle 10 del 9 marzo. Sul posto la Misericordia di Montenero con medico e la Svs. Gli scooteristi sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

