Incidente tra il casello autostradale e Cecina Nord, interviene anche l’elisoccorso

Incidente tra il casello autostradale di Rosignano e circa 2 km prima dell’uscita Cecina Nord, in direzione sud. Coinvolti un mezzo pesante e un’auto. Strada chiusa per consentire l’arrivo dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente, oltre a Pegaso, la polizia, i vigili del fuoco e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Rosignano e della Misericordia di Antignano. Sarebbero due i feriti: grave una donna, trasportata in ospedale dall’elicottero, che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. L’altro ferito sarebbe lieve.

