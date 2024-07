Incidente tra scooter e auto

Due ambulanze della Svs sono intervenute nel pomeriggio di oggi in via Machiavelli, angolo via di Popogna, per un incidente tra uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio due persone a bordo dello scooter trasportate con politraumi in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

