Incidente tra scooter e pedone in via de Larderel

L'intervento della Svs in via de Larderel

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs che hanno trasportato al pronto soccorso, per gli accertamenti del caso, il pedone con trauma cranico e lo scooterista con trauma al ginocchio e al polso

Incidente tra uno scooter e un pedone in via de Larderel. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs che hanno trasportato al pronto soccorso, per gli accertamenti del caso, il pedone con trauma cranico e lo scooterista con trauma al ginocchio e al polso. Dinamica al vaglio della polizia municipale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©